أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الثلاثاء)، وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد، لـ 62% من إجمالي عمليات الدفع المتاحة في عام 2022، بما في ذلك النقد في المملكة، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، والتي حُددت بـ 60 % للعام الماضي.
وسجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2022، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بالعام السابق. وفق “أخبار 24”.
وشهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًا بنسبة 76% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال 2022، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام نفسه.