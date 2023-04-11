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جديد المحليات > “إدارة الدين” يقفل طرح أبريل للصكوك المقومة بالريال عند 2.4 مليار
11/04/2023   10:42 م

“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل للصكوك المقومة بالريال عند 2.4 مليار

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال، والتي وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بها إلى 2.4 مليار ريال.

وأوضح المركز أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.4 مليار ريال، كما تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثانية 552 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك تأكيدًا للبيان الصادر من المركز منتصف شهر فبراير الماضي، والذي أفاد خلاله باستمراره في النظر بإمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليًا أو دوليًا.

“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل للصكوك المقومة بالريال عند 2.4 مليار

جديد المحليات
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