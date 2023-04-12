“توكلنا” يضيف خاصية للتنبيه بتوفر حجوزات للعمرة

أضاف تطبيق “توكلنا” خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضح التطبيق أنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.
ولفت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً اختيار نوع التصريح ثم الضغط على (استمرار)، ثم تحديد المستفيد وإضافة مرافق إن وُجد، وذلك عبر قائمة المستفيدين مع إظهار التصاريح وسبب عدم الأهلية.
ونوّه إلى أنه يمكن للمستخدم استعراض مواعيد التصاريح عبر التطبيق، حيث يمكنه تفعيل الخاصية حتى يتم إشعاره عند توفر حجوزات في حالة عدم توفرها.
وفق “أخبار 24”.