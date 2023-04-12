ولي العهد يجتمع مع عضو الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفيرة المملكة لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي السيد آرون ستركيلاند.
وفق “أخبار 24”.