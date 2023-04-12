12.5 مليار ريال إنفاق نقاط البيع في “أسبوع”.. و “3 مليارات” للأطعمة

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” بلوغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة، خلال الفترة من 2 – 8 أبريل الجاري، 826 مليون عملية، بقيمة 12.5 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 349.4 مليون ريال على الأثاث، و340.4 مليون ريال على الفنادق، و106.4 مليون ريال على المنافع العامة، و337.6 مليون ريال على المجوهرات، و1.2 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و292.6 مليون ريال على الترفيه والثقافة.
وبلغ الإنفاق على المطاعم والمقاهي 1.3 مليار ريال، و1.8 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، 116.4 مليون ريال في الاتصالات، و712.4 مليون ريال على النقل، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى ملياري ريال.
كما أنفق سكان المملكة 1.6 مليون ريال على الملابس والأحذية، و307.2 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و119.3 مليون ريال على التعليم، و227.7 مليون على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و697.5 مليون ريال في محطات الوقود، و823 مليون ريال على الصحة.
وعلى مستوى المدن، جاءت الرياض في الصدارة بإنفاق 3.9 مليار عبر النقاط البيع، فيما أنفقت مكة المكرمة 738.1 مليون ريال، والمدينة المنورة بقيمة 522.9 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبلغت قيمة نقاط البيع في تبوك 230.6 مليون ريال، و203.6 مليون ريال في حائل، و148.2 مليون ريال في أبها، و291.8 مليون ريال في بريدة، و339.8 مليون ريال في الخبر، و642.1 مليون ريال بالدمام، و1.8 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 3.6 مليا ريال.