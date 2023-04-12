بالفيديو والصور.. الشباب يواصل انتصاراته في دوري روشن بفوز مثير على الخليج

حقق فريق الشباب فوزًا مثيرًا على ضيفه الخليج مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
سجل ثلاثية الشباب كل من كريستيان جوانكا وآرون بوبيندزا وحسين القحطاني في الدقائق 3 و6 و59، فيما سجل ثنائية الخليج فابيو مارتينيز وسوكول سيكاليشي في الدقيقتين 14 و38 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 50 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.
ملخص بأحداث الشوط الأول:
بدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي الشباب فسجل لاعبه جوانكا الهدف الأول من تسديدة قوية في الدقيقة 3.
وأضاف زميله آرون الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 6 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة جزاء الخليج وأسكنها الشباك.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 11 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ولكن عاد اللاعب نفسه فابيو مارتينيز ليُسجل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 14.
وتصدى حارس مرمى الخليج لتسديدة خطرة من أرون في الدقيقة 22.
وأرسل لاعب الشباب بانيغا كرة عرضية في الدقيقة 30 حولها زميله إياغو سانتو لجوار مرمى الخليج.
ونجح الخليج في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه سوكول بتسديدة من داخل منطقة جزاء الشباب. وفق “أخبار 24”.
ملخص بأحداث الشوط الثاني:
وبدأت أحداث شوط المباراة الثاني بشكل هادئ نسبيًا عما بدأت عليه أحداث الشوط الأول خصوصا على صعيد الهجمات الخطرة.
وفي الدقيقة 52، سدد جوانا بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.
واستمرت المحاولات الشبابية على أمل إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 59، نجح حسين القحطاني في تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية قوية سكنت شباك الخليج بعدما استغل عرضية رائعة من بانيغا.
وفي الدقيقة 71، أهدر سوكول سيكيلاتشي فرصة التعادل على الخليج بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة بوكو لكنه سدد كرة لتمر بجوار القائم الأيمن لحارس الشباب.
وفي 78، سدد آرون سالم كرة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الخليج لتضيع فرصة تعزيز النتيجة.
وفي الدقيقة 81، انفرد تركي العمار بالمرمى وسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الخليج.
وفي الدقيقة 89، سدد فابيو مارتينيز كرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في الشباك الخارجية.
شاهد هدف #جوانكا لـ الشباب في مرمى الخليجpic.twitter.com/SR3wMCEC3x#دوري_روشن #الخليج_الشباب
— سبورت 24 (@sporty_24) April 11, 2023
شاهد هدف #آرون لـ الشباب في مرمى الخليجpic.twitter.com/jf8KiBbELZ#دوري_روشن #الخليج_الشباب
— سبورت 24 (@sporty_24) April 11, 2023
شاهد هدف #فابيو_مارتينيز لـ الخليج في مرمى الشبابpic.twitter.com/erJl9AUXq4#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الشباب
— سبورت 24 (@sporty_24) April 11, 2023
شاهد هدف #سوكول لـ الخليج في مرمى الشبابpic.twitter.com/8tjX9MUuLX#دوري_روشن #الخليج_الشباب
— سبورت 24 (@sporty_24) April 11, 2023
شاهد هدف #حسين_القحطاني لـ الشباب في مرمى الخليج
pic.twitter.com/h1pWc1ykQA#دوري_روشن #الخليج_الشباب
— سبورت 24 (@sporty_24) April 11, 2023