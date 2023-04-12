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رياضة > تفاصيل جلسة نونو سانتو وطارق حامد بسبب تصريح الأخير
12/04/2023   5:10 ص

تفاصيل جلسة نونو سانتو وطارق حامد بسبب تصريح الأخير

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أفادت مصادر بأن المدير الفني البرتغالي لفريق الاتحاد، نونو سانتو، قد عقد جلسة مع المحترف المصري بصفوف ناديه طارق حامد بخصوص تصريحه الأخير.

وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “الوئام”، إلى أن سانتو أبدى لطارق حامد عدم إعجابه بالتصريح الذي أدلى به عقب مباراتهم أمام الوحدة، طالبًا منهم عدم الرد على الجماهير في الإعلام بل في الملعب.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن سانتو أكد للاعب المصري على اعتماده عليه كأحد العناصر الأساسية بالفريق. وفق “أخبار 24”.

وردّ طارق حامد على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل بعض الجماهير بعد الإعلان عن انضمامه للاتحاد، في تصريحات للناقل الحصري جاءت: “الانتقادات جزء من كرة القدم، ولو كان اسمي طارق حامديتش وعقدي بـ20 مليون يورو وقادما من أوروبا كان الأمر اختلف، ولكني طارق حامد وقادم من مصر”.

تفاصيل جلسة نونو سانتو وطارق حامد بسبب تصريح الأخير

رياضة
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