طلال آل الشيخ: مواجهة الشباب أمام الخليج كانت أصعب من الهلال

أكد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، طلال آل الشيخ أن المواجهة أمام الخليج كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريق المنافس قدم مستوي عاليًا.
وحقق فريق الشباب فوزًا مثيرًا على ضيفه الخليج مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وقال المدير التنفيذي لكرة القدم بالشباب في تصريحات بعد المباراة إن كل الفرق يجب احترامها ولا يوجد فريق ضعيف أو قوي، لافتًا إلى أن الخليج قدم مباراة على أعلي مستوي أمام الشباب.
وأشار آل الشيخ إلى أن كل الفرق تسعي لتحقيق الانتصارات في الوقت الراهن سواء للمنافسة على القمة أو مركز متقدم أو لتفادي الهبوط.
ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بين مباراة الخليج أو الهلال في النهاية هي مباراة في الدوري وتساوي ثلاث نقاط، ويجب احترام جميع الفريق، مؤكدا أن مباراة الخليج كانت أصعب من الهلال. وفق “أخبار 24”.
وتعليقًا على المنافسة على لقب الدوري، قال آل الشيخ: “نأخذ المرحلة القادمة خطوة بخطوة وجميع المباريات صعبة، ونسعي لتحقيق الانتصارات”.