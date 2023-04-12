خطوة جديدة من الأهلي للاستئناف ضد قرار إيقاف القيد

كشفت مصادر عن استعانة إدارة الأهلي بمكتبي محاماة دوليين متخصصين في القضايا الرياضية من أجل تقديم استئناف لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع النادي من التسجيل فترتين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”صحيفة الرياضية” أن إدارة الأهلي استعانت بمكتب دولي مختص بقضايا الاستئناف، إلى جانب مكتب جيان بالو مونتيري، الذي تمَّ التعاقد معه بداية الموسم الرياضي الجاري.
يشار إلى أن “فيفا” كان قد حكم على الأهلي بالمنع من التسجيل؛ نتيجة الشكوى المقدمة ضده من لاعب الفريق السابق، الجامايكي لويس جرابان؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وفسخ العقد بطريقة غير مشروعة.