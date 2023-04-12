دائرة التحكيم: ضربة جزاء لم تُحتسب للهلال أمام الشباب.. وطرد كويلار “صحيح”

قالت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم إن هناك ضربة جزاء لفريق الهلال لم يعلن عنها حكم مباراة الشباب لصالح اللاعب ميشايل لوجود “دعس على القدم بتهور” من قبل اللاعب المنافس.
وأوضحت دائرة التحكيم أن الحكم تغافل عن ضربة جزاء لصالح الهلال، وأن حكم الساحة وحكم تقنية الـ VAR لم يتخذا القرار الصحيح.
وأشارت دائرة التحكيم في فيديو لها إلى أن منح كويلار لاعب فريق الهلال بطاقة حمراء في مواجهة الشباب كان قرارا صحيحا لوجود سلوك عدواني من اللاعب. وفق “أخبار 24”.
كما لفتت إلى أن احتساب ركلة جزاء لنادي الاتحاد أمام ضمك كان قرارا صحيحا من حكم المباراة، بعد أن أوقف مدافع ضمك الكرة بذراعه بشكل غير طبيعي.