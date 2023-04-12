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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق مع انخفاض للحرارة شمالاً
12/04/2023   8:16 ص

طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق مع انخفاض للحرارة شمالاً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة والرياض والدمام، و28 درجة في المدينة المنورة، و32 درجة في جدة، و24 درجة في أبها).

طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق مع انخفاض للحرارة شمالاً

جديد المحليات
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