"الفضلي" يوقّع اتفاقيات إنشاء محطة رابغ 4 بالشراكة مع القطاع الخاص

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الأربعاء)، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا.
وأوضح الوزير أن المشروع سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين والمستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، خالد القريشي، إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026م، وسيعمل باستخدام تقنية “التناضح العكسي”.
وأضاف أن المشروع سيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وتقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعد المشروع الثامن في مشاريع إنتاج المياه المحلاة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام 39 شركة من بينها 20 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها.
ونوه بأنه تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 3 شركات محلية وشركتين عالمية وشركة خليجية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ومجموعة المؤيد للمقاولات.
وفق “أخبار 24”.