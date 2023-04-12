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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تصدر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
12/04/2023   4:18 م

“الموارد البشرية” تصدر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، إطلاق البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأبانت الوزارة أن البطاقة ستكون متاحة للمستفيدين في تطبيق الوزارة الرسمي عبر الهواتف الذكية، حيث تتيح البطاقة لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت أنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتطوير ورقمنة الخدمات التي تقدمها، منوهة بأن تطبيقها يقدم خدمات عديدة لتسهيل إجراءات المستفيدين.

“الموارد البشرية” تصدر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

جديد المحليات
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