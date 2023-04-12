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جديد المحليات > “الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء
12/04/2023   4:18 م

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

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أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة إلى الثلاثاء المقبل.

وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من بعد غد (الجمعة) حتى الثلاثاء المقبل على مناطق عسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، وسيصاحب ذلك رياح مثيرة للأتربة والغبار وجريان وتساقط البرد.

كما توقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة من يوم السبت إلى الإثنين المقبل على تبوك وتيماء، والجوف، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، والشرقية، ويشمل ذلك محافظات سكاكا والقريات، وطبرجل ودومة الجندل، وطريف، وعرعر، ورفحاء، والدمام، والجبيل، والقطيف، والأحساء، وبقيق، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة.

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

وفق “أخبار 24”.

 

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

جديد المحليات
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