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جديد المحليات > سار: تحويل “سكة حديد” الأحساء خارج النطاق العمراني “العام المقبل”
12/04/2023   4:18 م

سار: تحويل “سكة حديد” الأحساء خارج النطاق العمراني “العام المقبل”

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أكدت شركة الخطوط الحديدية السعودية أنه سيتم الانتهاء من أعمال مشروع تحويل مسار الخط الحديدي خارج النطاق العمراني لمحافظة الأحساء في الربع الرابع من 2024.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع، وزيادة انسيابية الحركة المرورية في مدينة الهفوف، ورفع مستوى السلامة في التقاطعات.

وأضافت أن المشروع يستهدف أيضاً تحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض.

وأبانت أن المشروع سيضيف 105 كم من الخطوط الحديدية، مؤكدة أن القطارات التابعة لها ستواصل عملها دون أي تأثر بأعمال المشروع.

مشروع تحويل الخط الحديدي إلى خارج النطاق العمراني للأحساء

وفق “أخبار 24”.

سار: تحويل “سكة حديد” الأحساء خارج النطاق العمراني “العام المقبل”

جديد المحليات
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