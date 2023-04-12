الوفد السعودي “في مشهد” اليوم.. ودبلوماسيون إيرانيون بـ”الرياض” لإعادة فتح السفارات

من المقرر أن يصل الوفد السعودي المكلف ببحث الآليات، لإعادة فتح السفارة والممثليات السعودية في الأراضي الإيراني، إلى مشهد اليوم، لتفقد مبنى القنصلية، بعد سنوات من إغلاقها وخروجها عن الخدمة.
وأمضى الوفد عدة أيام في العاصمة الإيرانية، وذلك لوضع البصمات الأخيرة على دخول إتفاق فتح الممثليات الدبلوماسية السعودية، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيز التنفيذ.
يأتي ذلك، فيما حط وفدٌ إيراني، رحاله في العاصمة السعودية الرياض، وذلك للتمهيد أمام إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الإيرانية، وإستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناءً على الإتفاق الثلاثي، المُبرم بين البلدين الشهر الماضي، برعايةٍ صينية.
وكشف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن وصول “وفد تقني” للرياض، وذلك لمواصلة الجهود، لإعادة فتح الممثليات الإيرانية في السعودية، قبل موسم الحج – حسب تعبيرة -.
ووجود الوفد الإيراني على أراضي المملكة، يأتي بعد أقل من اسبوع من وصول وفد سعودي إلى العاصمة الإيرانية، للقيام بذات الخطوة، التي تُعبّد الطريق أمام إعادة فتح السفارة والممثليات الدبلوماسية السعودية في إيران.
وجاءت تلك التحركات الدبلوماسية، بعد لقاء جمع وزيري خارجية البلدين – السعودي والإيراني – الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين، والذي خرج بوضع البصمات الأخيرة على آليات عودة العلاقات بين الرياض وطهران، بعد حوالي سبع سنوات من القطيعة، التي دبّت بسبب هجوم نُفّذ على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وبحسب وكالة “إرنا الإيرانية الرسمية”؛ فإن فريقاً دبلوماسياً إيرانياً، سيسافر إلى جدة، لإعادة فتح القنصلية الإيرانية، وممثلياتها في منظمة التعاون الإسلامي”. وفق “أخبار 24”.
وتجد الرياض أهمية في متابعة الإتفاق المبرم مع الجمهورية، وذلك طبقاً لمجلس الوزراء، الذي أكد ضرورة متابعة تنفيذ اتفاق إستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات التي عقدت بين البلدين في بكين، من إتفاق وتنسيق حيال الخطوات اللازمة، لإستنئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.