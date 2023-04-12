إطلاق ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية ديسمبر المقبل

تنظّم هيئة الحكومة الرقمية النسخة الثانية من “ملتقى الحكومة الرقمية” ديسمبر المقبل بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار.
ويهدف الملتقى، الذي يعقد في الفترة من 19- 20 ديسمبر المقبل، إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.
من جانبه، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، كما قفزت إلى المرتبة الثالثة عالمياً، من بين 198 دولة، والأولى إقليمياً، في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال العام نفسه محققة بذلك أعلى نتيجة تاريخية لها، وتقدمت 12 مرتبة عالمياً، حيث حصلت على المرتبة 31، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020. وفق “أخبار 24”.
ويشهد الملتقى جلسات حوارية وورش عمل عن التحول الرقمي، إضافة إلى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية ورفع مستوى التزامها.
وكانت النسخة الأولى من الملتقى، والتي نُظمت العام الماضي، شهدت مشاركة محلية ودولية واسعة، ونقاشات ثرية عن رحلة التحول الرقمي في المملكة، إضافة إلى إطلاق عدد من المنتجات الرقمية التي أسهمت في تطوير جودة الحياة.