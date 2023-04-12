انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالربع الأول في 2023

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 % خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2%.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، خلال نشرة مؤشر العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2 %، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 2% وأسعار الشقق بنسبة 0.1%.
وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير يذكر، فيما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.4%، متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4%. وفق “أخبار 24”.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وهو ما يعد المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات بالربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
وسجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، كما سجلت أسعار الشقق ارتفاعًا بنسبة 2.1% .