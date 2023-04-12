بتداولات 4.7 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 10935 نقطة

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.8%، مغلقا عند 10935 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.
وتصدر سهم إعمار، ارتفاعات اليوم بنسبة 7% عند 8.52 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8 ملايين سهم، فيما ارتفع سهما مصرف الراجحي، أرامكو، بنسبة 1% عند 75.20 ريال، و32.70 ريال، على التوالي.
كما أنهت أسهم أسواق العثيم، ومرافق، وأسواق المزرعة، وصناعات كهربائية، وبنك البلاد، وزين السعودية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، أغلق سهم سلوشنز على انخفاض، عند 267 ريالا، وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع ملكية ريت، بنسبة 2% عند 7.46 ريال، عقب إعلان توزيعات على مالكي الوحدات.