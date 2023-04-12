انتهاء تركيب محطات رصد جودة الهواء بالمنطقة الشرقية

انتهَت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، من تركيب محطات رصد جودة الهواء، في البلديات التابعة والمرتبطة بالمنطقة، ضمن مبادرة “إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاث من المصدر”.
وتستهدف هذه المحطات مراقبة جودة الهواء في المناطق الحضرية المزدحمة، والتي تحتوي على الشركات الصناعية ومحطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء.
وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة ضمن تطوير الخطة الوطنية المعنية (state action plan )؛ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة متضمنة ثاني أكسيد الكربون، وربطها مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ لتوفير بيانات مباشرة على مدار الساعة لمستويات ملوثات الهواء والعمل على الحد من مخاطرها.
وفق “أخبار 24”.