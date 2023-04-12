أعلن برنامج الربط الجوي، توقيع اتفاقية مع طيران ناس، لإطلاق 5 وجهات دولية مباشرة إلى عواصم دول العراق، ونيجيريا، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، بالإضافة إلى مدينة أوش ثاني أكبر مدن الأخيرة، وذلك لتسهيل وصول الزوار والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
وأوضح البرنامج أن طيران ناس سيقوم بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا من جدة، ورحلات مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد وكل من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق ثلاث وجهات أخرى في آسيا الوسطى عن طريق تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى بيشكيك، وقيرغيزستان، وأوش، بينما ستعمل الرحلة الخامسة المباشرة الجديدة بين جدة وطشقند، عاصمة أوزبكستان.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، علي رجب، إن الشراكة بين البرنامج وطيران ناس، تُعد علامة فارقة في جهود منظومة الطيران لتسهيل السفر من وإلى المملكة، وذلك عبر تمكين الربط الجوي مع هذه الوجهات الخمس الجديدة، مما سيكون له أفضل الأثر على شركات الطيران العاملة بالمملكة، وعلى صناعة السياحة بشكل عام.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا، أن الاتفاقية الجديدة ستدعم استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي أطلقتها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” والتي تستهدف الوصول إلى 165 وجهة.
وأكد أن الربط برحلات مباشرة مع 5 مدن جديدة، تتوزع بين أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، سيعزز من قدرة طيران ناس على خدمة الحجاج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، وسيفتح آفاقاً جديدة للسياحة والتبادل التجاري والفرص الاقتصادية.
وفق “أخبار 24”.