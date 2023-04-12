“موانئ”: 21% ارتفاع في الحاويات القياسية و5.8% بالأطنان المناولة خلال مارس 2023

حققت موانئ المملكة، ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 21.4% خلال شهر مارس، لتصل إلى 693.5 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 572.4 ألف حاوية خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر مارس الماضي ارتفعت بنسبة 17.74%، لتصل إلى 195.4 ألف حاوية، مقارنة بـ 166.04 ألف حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 37.05%، لتصل إلى224.2 ألف حاوية، مقارنة بـ 162.8 ألف حاوية في الشهر المقابل من عام 2022.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 12.83%، لتصل إلى 274.8 ألف حاوية، مقارنة بـ 243.5 ألف حاوية في شهر مارس لعام 2022، كما سجلت الموانئ السعودية خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 5.81% في إجمالي الطنيات المناولة، والتي بلغت 26.1 مليون طن بضائع، فيما بلغت أحجام البضائع العامة 523.5 ألف طن، والبضائع السائلة الصلبة 4.5 مليون طن، والبضائع السائلة السائبة 13.5 مليون طن.
وعلى مستوى المواد الغذائية، شهدت طنياتها خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 37.52%، لتصل إلى ما يزيد على مليوني طن، كما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 623.6 ألف رأس ماشية، وزيادة.
وسجل شهر مارس الماضي استيراد أكثر من 76 ألف سيارة بزيادة 11.42% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 12.59% بنحو 984 سفينةـ كما استقبلت الموانئ السعودية 104.5 ألف راكب بزيادة 21.16% عن الشهر المقابل في عام 2022.
وفق “أخبار 24”.