بمشاركة “إعمار اليمن” ” و”الوليد للإنسانية”.. تأهيل 170 وحدة سكنية في عدن

انطلقت المرحلة الثانية من مشروع “المسكن الملائم” في محافظة عدن بإعادة تأهيل 170 وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في مديرية المعلا بتسليم 150 وحدة للمستفيدين.
وجاء المشروع بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل ومؤسسة الوليد للإنسانية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر في محافظة عدن.
وسيسهم المشروع في توفير الظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وتغطية الأضرار للمنازل والمرافق التابعة لها، من خلال ضمان سلامة وأمن مساكنها وتصميم المباني لمقاومة المخاطر المحتملة، حيث سيستفيد منه أكثر من 4.2 ألف شخص بعد إعادة تأهيل 600 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في عدن.
وأسهم المشروع في بناء قدرات 40 مهندساً في قطاع الإسكان، كما سيوفّر 200 فرصة تدريبية في مجالات التدريب المهني، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والتصوير، والرسم، ويساهم المشروع في بناء القدرات المهنية للشباب، وبناء قدرات موظفي قطاع الإسكان اليمني. وفق “أخبار 24”.
ويتضّمن التدريب في المشروع تعزيز قدرات المهندسين اليمنيين وتوفير التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل بالشراكة مع جامعة عدن، كما تم تدريب مهندسين من وزارة الأشغال العامة والطرق على إدارة المشاريع في البناء.