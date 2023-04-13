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جديد المحليات > هلع وخوف وأضرار مادية.. “مدني الرياض” يباشر سقوط مظلّة داخل مجمع تجاري
13/04/2023   5:15 ص

هلع وخوف وأضرار مادية.. “مدني الرياض” يباشر سقوط مظلّة داخل مجمع تجاري

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باشرت فِرَق المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة الرياض سقوط مظلّة داخل مجمع تجاري بحي العوالي.

وأشار الدفاع المدني أن الحادثة نتج عنها حالات هلع وخوف وأضرار مادية، دون وقوع إصابات بين المتواجدين داخل المجمع.

هلع وخوف وأضرار مادية.. “مدني الرياض” يباشر سقوط مظلّة داخل مجمع تجاري

جديد المحليات
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