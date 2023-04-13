نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح
13/04/2023   5:16 ص

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

+ = -
885

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال الملك سلمان في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قال ولي العهد في برقيته: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”. وفق “أخبار 24”.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ببرقيتي عزاء لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي العقيد آسيمي غويتا في وفاة والده، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته.

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258312.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.