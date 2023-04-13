تُعَدّ مكة المكرمة من أكثر المدن ازدحاماً في العالم بهذا الوقت من العام إذ يشكل ذلك تحديا كبيرا لإدارة المرور في تنظيم حركة السير لتسهيل أداء العمرة لزوار بيت الله الحرام .
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المرور العقيد “منصور الشكرة” لـ”أخبار 24″ أن جهود قطاع المرور في مكة المكرمة تتمثل في تقديم العديد من الخدمات التي تضمن تسهيل حركة السير، وتضمن سلامة الزوار والمعتمرين، وتقليل الازدحامات المرورية عن طريق تنظيم الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى المسجد الحرام.
وأكد أن إدارة المرور بمكة المكرمة تعمل بشكل دائم على تحسين خدمات النقل وتنظيم حركة السير في المناطق المجاورة للمسجد الحرام، وتوفير المزيد من الحافلات والمركبات لنقل الزوار والمعتمرين.
وقدم العقيد “منصور الشكرة”، الشكر للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام على تقيدهم بتوجيهات رجال المرور في الميدان بما يضمن أمنهم وسلامتهم.
#مكة أكثر مدن العالم “ازدحامًا”.. و”#المرور” يتجاوز التحديات لتسهيل رحلة المعتمرين
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 12, 2023