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جديد المحليات > نائب أمير مكة يستعرض استعدادات الجهات للعشر الأواخر وموسم الحج
13/04/2023   5:16 ص

نائب أمير مكة يستعرض استعدادات الجهات للعشر الأواخر وموسم الحج

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استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، استعدادات الجهات للعشر الأواخر من شهر رمضان، وكذلك استعداداتها المبكرة لموسم حج هذا العام ومدى جاهزيتها، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية.

واطلع الأمير بدر على جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز، للتأكد من جاهزيتها في وقت مبكر، من خلال إجراء التجارب الميدانية في شهري شوال وذي القعدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتخلل الاجتماع استعراض خطط الجهات واستعداداتها، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، بدءاً من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام، ومغادرتهم للعاصمة المقدسة. وفق “أخبار 24”.

كما جرى استعراض إحصائية للخدمات التي قُدمت لضيوف الرحمن منذ بداية الشهر، حيث تم توزيع 7.6 مليون وجبة، عبر برنامج السقاية والرفادة، إلى جانب أكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام.

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نائب أمير مكة يستعرض استعدادات الجهات للعشر الأواخر وموسم الحج

جديد المحليات
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