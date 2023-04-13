إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

أعلنت كل من البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال انعقاد لجنة المتابعة البحرينية – القطرية اجتماعها الثاني، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وأكد الجانبان أن الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
ترأس وفدَ البحرين وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووفدَ قطر أمينُ عام وزارة الخارجية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي. وفق “أخبار 24”.
وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.