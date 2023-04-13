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جديد المحليات > من المزرعة للبائع.. تقنية جديدة تتيح تتبُّع رحلة الأغذية عَبْر “سلسلة الكتل”
13/04/2023   5:15 ص

من المزرعة للبائع.. تقنية جديدة تتيح تتبُّع رحلة الأغذية عَبْر “سلسلة الكتل”

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أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تجربة إثبات مفهوم (Proof of Concept)، لاستخدام تقنية سلسلة الكتل في تتبع رحلة المنتجات الغذائية من المزارع وحتى نقاط البيع، في تجربة تعد من أوائل التجارب الابتكارية عالميًا في تتبع المنتجات باستخدام سلسلة الكتل.

وسلطت التجربة، التي أجريت على الدواجن، الضوء على تتبع رحلة المنتجات، من خلال عرض تفاصيل رحلتها والجهات المتعلقة بسلسلة الإمداد، مثل المزرعة، والمسلخ، وبائع التجزئة، بحيث يتم تسجيل البيانات في سجلات لا مركزية وغير قابلة لأي تعديل، ما يجعلها أكثر أنواع السجلات تطورًا وأمانًا. وفق “أخبار 24”.

وشملت التجربة عرض معلومات أخرى عن شركاء سلاسل الإمداد، أبرزها شهادة “الحلال” من المركز السعودي للحلال، والذي يتابع عمل مسالخ اللحوم في صيغة رمز غير قابل للاستبدال (NFT).

 بلوك تشين

من المزرعة للبائع.. تقنية جديدة تتيح تتبُّع رحلة الأغذية عَبْر “سلسلة الكتل”

جديد المحليات
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