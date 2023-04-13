المملكة تؤكد دعمها لوكالة التنمية الدولية وتدعو لمساعدة الدول منخفضة الدخل

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، على دعم المملكة لوكالة التنمية الدولية وضرورة تكثيف الجهود لضمان تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الدول منخفضة الدخل في مواجهة التحديات التي تواجهها.
ونوه “الجدعان”، خلال كلمته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأهمية معالجة الديون السيادية لدى الدول الأشد ضعفاً، وتعزيز العمل المشترك بين جميع أصحاب المصلحة عبر إطار العمل المشترك لمعالجة الديون.
كما أكد أهمية توجيه عمليات مجموعة البنك الدولي بما يحقق الهدفين الرئيسيين وهما الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعظيم المكاسب التنموية.
وشدد على أهمية دعم مجموعة البنك الدولي لتقنيات احتجاز الكربون، وتخزينه واستخدامه، فضلا عن عقده عدة لقاءات مع عددا من المسؤولين منهم المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا.
وناقش وزير المالية مع “بانغا” خطوات وأولويات المجموعة خلال الفترة القادمة، وكذلك تجديد تأكيد المملكة على دعم ترشحه لهذا المنصب، كما التقى برئيس مجلس إدارة “ستاندرد تشارترد”، خوسيه فينالس، وناقش معه الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة والإقليمية والعالمية وتنمية العلاقات المتبادلة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وفدا من المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر حتى 16 أبريل الجاري.