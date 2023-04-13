محترف التعاون يتحدث عن: قوة الدوري السعودي.. وسبب النتائج الأخيرة لفريقه

أبدى المحترف الهولندي بصفوف نادي التعاون، أشرف المهديوي، سعادته بالحياة في المملكة؛ حيث يستمتع بأوقاته بزيارته الأماكن المختلفة.
وقال المهديوي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “في المرمى”: “مستوى الكرة السعودية عالٍ ومشابه للدوري الهولندي وفنيًا عال جدًا والكثير من الفرق تُقدم أداءً جيدًا في كل المباريات وهذا أمر جيد، واستمتع في المنزل بمتابعة مباريات الدوري فهو قوي جدًا”.
وتابع لاعب التعاون: “نسعى للتواجد في المراكز الخمس الأولى في الدوري والعودة لتحقيق الانتصارات، المباريات الأخيرة كانت صعبة ولكن الفريق بحاجة لاستغلال الفرص”.
وأتم المحترف الهولندي بصفوف نادي التعاون تصريحاته بالتطرق لأسباب مستوى فريقه بالمباريات الأخيرة بقوله: “بكل صراحة من الصعب جدًا أن نُشير لأشياء مُحددة تسببت في نتائجنا المخيبة ولكن كانت بدايتنا جيدة لم تكن متوقعة ولكن موسمنا الحالي أفضل من السابق وعلينا أن نكون سعداء ونسعى للمزيد وإن شاء الله سيكون أداؤنا أفضل في المباريات المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق التعاون المركز السادس بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الخامس.