الشباب.. هل يتمكن من حصد لقب سباق الدوري في الأمتار الأخيرة؟

منذ بداية الموسم يقدم فريق الشباب مستويات جيدة جعلت الكثيرين يرشحه للدخول في منافسة قوية على تحقيق اللقب وقد كان متصدرًا للمسابقة قبل فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.
ويمتلك الشباب مجموعة قوية من اللاعبين بالإضافة إلى حالة من الاستقرار الفني بقيادة المدرب مورينيو إلا أنه بعد استئناف المسابقة تعرض للعديد من النتائج غير المرضية مما جعل البعض يقول إنه بات بعيدًا عن المنافسة، والأمر بات محصورًا ما بين الاتحاد والنصر وربما يشارك الهلال في السباق من بعيد.
اشتعال المنافسة
ومع توالي المباريات بدأت الأمور تختلف بعدما تمكن الشباب من تعزيز موقعه في المركز الثالث بعدما وصل إلى نقطة 50 ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من النصر صاحب المركز الثاني و6 نقاط من الاتحاد “المتصدر” ليشتعل الصراع على اللقب.
واستطاع فريق الشباب العودة إلى سباق المنافسة بعدما تمكن من حسم ديربي الرياض لصالحه بعد فوزه المثير على ضيفه الهلال بثلاثية نظيفة في قمة مباريات الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
فوز للتاريخ
ولم يكن الفوز على الشباب مجرد مباراة عابرة لكنه من خلاله تمكن من تحطيم العديد من الأرقام القياسية منها كسر الشباب سلسلة اللافوز أمام الهلال والتي استمرت لـ 16 مباراة متتالية في دوري المحترفين على مدى 3094 يومًا، وذلك منذ آخر فوز شبابي على الهلال في 17 أكتوبر 2014.
أيضًا تمكن الشباب من تسجيل أكبر فوز له أمام الهلال منذ 14 عامًا، وتحديدًا منذ 1 مايو 2009 عندما فاز بالنتيجة ذاتها في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.
الشباب كاد يتعثر في الجولة التالية بعد الفوز على الهلال رغم أن المواجهة كان يفترض أنها ستكون أسهل نسبيًا أو على الورق كما يُقال لأنها أمام الخليج الذي ينافس على النجاة من دوامة الهبوط.
وتمكن الشباب في النهاية من تحقيق فوز مثير على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من دوري روشن.
مواجهات حاسمة
وتنتظر الشباب عدة مواجهات قوية خلال الجولات المتبقية من الدوري خاصة أنه سيواجه متصدر الترتيب الحالي ووصيفه، وفوزه في تلك المباريات يعني أن المنافسة على اللقب واردة بشكل كبير.
أكد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، طلال آل الشيخ أن كل الفرق تسعى لتحقيق الانتصارات في الوقت الراهن سواء للمنافسة على القمة أو مركز متقدم أو لتفادي الهبوط.
ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بين مباراة الخليج أو الهلال في النهاية هي مباراة في الدوري وتساوي ثلاث نقاط، ويجب احترام جميع الفريق، مؤكدا أن مباراة الخليج كانت أصعب من الهلال.
وتعليقًا على المنافسة على لقب الدوري، قال آل الشيخ: “نأخذ المرحلة القادمة خطوة بخطوة وجميع المباريات صعبة، ونسعى لتحقيق الانتصارات”.
وفق “أخبار 24”.