النصر يقيل مدربه الفرنسي رودي غارسيا

أفاد مصدر بأن نادي النصر قد أقال مدربه الفرنسي رودي جارسيا من منصبه؛ لفقدان الثقة في إدارة الفريق.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر مسؤول في نادي النصر، قوله: “النصر قرر إنهاء علاقته بمدربه الفرنسي رودي غارسيا بشكل فوري وسنُعلن الخبر رسميًا خلال ساعات بعد إنهاء كافة الأمور المالية للمدرب الفرنسي”.
وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه بأن إدارة نادي النصر ترى أن غارسيا قد أساء إدارة المباريات الكبيرة هذا الموسم وعليهم إنقاذ الموسم قبل أن يتفاقم الوضع.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.
وقال مصدر ثان مطلع على الفريق إنّ النادي قرر فسخ عقد غارسيا لأن غرفة الملابس فقدت الثقة فيه خصوصا بعد الخسارة من الاتحاد، مطلع الشهر الماضي، في ثاني هزيمة أمام نفس الفريق الذي أقصاه بثلاثية من نصف نهائي كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.
وأشار المصدر إلى أنّ اللاعبين اشتكوا أكثر من مرة من أسلوب غارسيا الفني وعدم استفادته من طاقات الفريق”.
وأكّد مصدر ثالث إقالة المدرب البالغ 59 عاما مشيرا إلى أن النصر قرر تعيين الكرواتي دينكو (يليتشيتش) مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم. ويشغل يليتشيتش (49 عاما) حاليا منصب مدرب فريق الشباب تحت 19 عاما بنادي النصر.
وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد.
وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على غارسيا الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.
ويعد الفوز ببطولة الدوري الفرنسي على رأس الجهاز الفني لنادي ليل أهم إنجازات غارسيا، الذي أشرف أيضا على قيادة مرسيليا الفرنسي وروما الإيطالي. وفق “أخبار 24”.
وقال عضو في رابطة مشجعي النصر لـ”فرانس برس” الأربعاء: “إذا حصلت على سيارة فيراري، فلا بد أن تكون سائقا ماهرا”، في إشارة لعدم جدارة غارسيا بقيادة فريق يضم لاعب بحجم “صاروخ ماديرا”.