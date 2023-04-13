تعديل مرتقب لمنح المعاق القادر على العمل حق الاستفادة من الدعم السكني

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شمول المعاقين القادرين على العمل ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من برامج الدعم السكني.
وكانت الوزارة قد حددت في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني الفئات التي يمكنها تقديم طلب الحصول على الدعم السكني، ومنها من تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعصٍ مُقعد، أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناءً على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة.
وأدخلت الوزارة تعديلاً جديداً على هذه المادة وطرحته على منصة “استطلاع” من أجل أخذ آراء العموم حياله، حيث نص التعديل الجديد على أنه يُعد في حكم الأسرة التي يمكنها تقديم طلب الحصول على الدعم أي فرد تجاوز عمره 25 سنة ممن لديه مرض مستعصٍ مُقعد، أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنها تهدف من هذا التعديل إلى قبول المعاق من الدرجة الشديدة سواء الذي لديه القدرة على العمل، أو غير القادر على العمل في برامج الدعم السكني وتمكين هذه الشريحة من الحصول على المسكن الأول.