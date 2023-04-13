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جديد المحليات > “الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى
13/04/2023   1:08 م

“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل شرورة اليوم (الخميس)، أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة بـ37 درجة، تليها الأحساء ووادي الدواسر 36، ثم الخرج 35، ثم جازان وحفر الباطن 34 درجة.

وأوضح التقرير أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون بطريف بواقع 6 درجات، تليها القريات بـ8 درجات، وحائل 9 ثم تبوك 10، فعرعر وسكاكا 11، ثم العلا 12، ثم المدينة المنورة 14 درجة.

وكان مركز الأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الأرصاد

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى

جديد المحليات
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