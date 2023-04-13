بتداولات 5.2 مليار ريال… مؤشر السوق يرتفع عند 10965 نقطة

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليغلق عند 10965 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
وتصدر سهم الكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 3.81 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 150 ألف سهم، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 75.60 ريال.
كما أنهت أسهم، سبكيم العالمية، وإم آي إس، وأسواق المزرعة، والمجموعة السعودية، ومجموعة الحكير، وأنعام القابضة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7%.
في المقابل، تراجع سهم إكسترا، بنسبة 3% عند 75.60 ريال، عقب إعلان انخفاض أرباح الربع الأول 2023، إلى 84.4 مليون ريال وبنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفق “أخبار 24”.
فيما أغلق سهم ميدغليف للتأمين، عند 7.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 152.5 مليون ريال للربع الرابع 2022.