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جديد المحليات > بتداولات 5.2 مليار ريال… مؤشر السوق يرتفع عند 10965 نقطة
13/04/2023   4:24 م

بتداولات 5.2 مليار ريال… مؤشر السوق يرتفع عند 10965 نقطة

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليغلق عند 10965 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وتصدر سهم الكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 3.81 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 150 ألف سهم، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 75.60 ريال.

كما أنهت أسهم، سبكيم العالمية، وإم آي إس، وأسواق المزرعة، والمجموعة السعودية، ومجموعة الحكير، وأنعام القابضة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7%.

في المقابل، تراجع سهم إكسترا، بنسبة 3% عند 75.60 ريال، عقب إعلان انخفاض أرباح الربع الأول 2023، إلى 84.4 مليون ريال وبنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفق “أخبار 24”.

فيما أغلق سهم ميدغليف للتأمين، عند 7.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 152.5 مليون ريال للربع الرابع 2022.

بتداولات 5.2 مليار ريال… مؤشر السوق يرتفع عند 10965 نقطة

جديد المحليات
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