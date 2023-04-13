هيئة التراث تعلن ترميم 32 موقعاً تراثياً مهماً

أوضحت هيئة التراث، أنها رممت 32 مشروعاً تراثياً مهماً، إلى جانب مشاريع التدخل الطارئ التي تضمنت إنجاز 11 موقعاً، ومشاريع التدعيم الإنشائي وعددها 28 موقعاً، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية لجميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مفتوح استعرضت خلاله الهيئة جهودها في تأهيل مواقع التراث العمراني وفتحها للزوار، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، وعدد من المختصين.
وأشارت الهيئة إلى أبرز مشاريعها المستقبلية لعام 2023، والتي اشتملت على 25 مشروعاً في مجال الآثار، و18 في التراث العمراني.
وتناول اللقاء التعريف بخدمة التراث العمراني التي أتاحتها الهيئة بخصوص تسهيل الإجراءات، والوصول المجتمعي لخدمات التراث الثقافي التي تحتوي على بلاغ تراث عمراني، وطلب تسجيل بيانات موقع تم ترميمه من قبل مالكه، بالإضافة إلى طلب تسجيل موقع تراث عمراني في السجل الوطني للتراث العمراني.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي للهيئة، المهتمين والمختصين وملاك المواقع التراثية إلى التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر، أو في فروعها على مستوى مناطق المملكة في حال وجود أي دعم، منوهاً بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.