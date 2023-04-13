محافظ الأحساء يتفقّد مع وزير النقل مشروع تحويل مسار الخط الحديدي

استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه بمقر المحافظة اليوم “الأربعاء”، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك والوفد المرافق لهما.
وفي بداية اللقاء رحب سموه بالوزير والوفد المرافق في زيارتهم للمحافظة ، حيث جرى خلال الاستقبال مناقشة مشاريع النقل في المحافظة وبحث سبل التطوير، ومعالجة التحديات التي تواجه الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها الرامية لتعزيز جودة الحياة في محافظة الأحساء، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد منتصف العام الماضي.
وبعد الاجتماع تفقّد الأمير سعود مع وزير النقل يرافقهم الرئيس التنفيذي لـ(سار) مراحل سير العمل في مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء.
جاء ذلك أثناء الزيارة الميدانية لموقع المشروع، حيث قدم الفريق الهندسي المشرف على المشروع ، شرحا عن الاهداف الخدمية والتنموية للمشروع والذي بلغت نسبة الإنجاز به (85%).
و أكد سموه على أهمية المشروع، ودوره الكبير في زيادة عوامل السلامة على مستخدمي الطرق وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية في مدينة الهفوف.
بدوره شكر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر سمو محافظ الأحساء على زيارة موقع المشروع مؤكداً حرص الخطوط الحديدية السعودية على انهاء أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرا إلى ان مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء، سيسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية في التقاطعات وتسهيل حركة المرور و تحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض وزيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع، مما يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفق “أخبار 24”.