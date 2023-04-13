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جديد المحليات > لتنظيم وتيسير العمل.. “ديوان المظالم” ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية
13/04/2023   4:25 م

لتنظيم وتيسير العمل.. “ديوان المظالم” ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية

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أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، اليوم (الخميس)، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط مباشرة بنائب رئيس الديوان للشؤون القضائية، بهدف تنظيم وتسيير جميع أعمال ومنصات القضاء الإداري الرقمية.

وأوضح ديوان المظالم، أن المركز يتكون من مكتب لمنصة معين الرقمية وآخر للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لتولي مهام دراسات الخدمات القضائية الرقمية والتدريب عليها، إضافة إلى خدمات برامج الذكاء الاصطناعي ومتابعة التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار، وإعداد تقارير الأعمال الدورية للمكاتب والمركز والتوصيات اللازمة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القرار يأتي ضمن جهود ديوان المظالم والقائمين عليه في ظل دعم وتوجيه القيادة، وبما يتواكب مع تطلعاتها نحو التحول الرقمي وتقنين أعمال التقاضي إلى رقمنة الأعمال وعصر جديد نحو الذكاء الاصطناعي، وبما يضمن لديوان المظالم تحقيق أهم مستهدفاته في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز الأمان القضائي.

لتنظيم وتيسير العمل.. “ديوان المظالم” ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية

جديد المحليات
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