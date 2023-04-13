نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > المفتي يشيد بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ويحث على دعمها
13/04/2023   4:25 م

المفتي يشيد بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ويحث على دعمها

+ = -
469

أشاد مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بإطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” والتي تهدف لدعم مشاريع الخير والعطاء.

ودعا المفتي، عموم المحسنين إلى دعم الحملة، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مؤكدًا أن الصدقات والقربات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك وأجرها مضاعف.

وأبان أن منصة “إحسان” سهلت على الجميع الوصول إلى المحتاجين ويسرت التبرع لهم بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمتوافقة مع مقتضيات الشريعة الغراء التي أكدت وجوب التحري لمن تدفع لهم أموال الصدقات والزكوات. وفق “أخبار 24”.

وأثنى المفتي على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة لخدمة المجتمع وتلمس حاجات المواطن ومن ذلك دعم المنصات الوطنية التي تسهم في إعانة المحتاجين والفقراء والمعوزين.

المفتي يشيد بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ويحث على دعمها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258379.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.