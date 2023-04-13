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جديد المحليات > ترسية مشروع مركز دعم الاستجابة للطوارئ البحرية بقيمة 188 مليون ريال
13/04/2023   4:24 م

ترسية مشروع مركز دعم الاستجابة للطوارئ البحرية بقيمة 188 مليون ريال

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أُعلن اليوم (الخميس)، عن ترسية مشروع مركز دعم المراقبة والاستجابة للطوارئ البحرية، على إحدى الشركات بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 188 مليون ريال.

وقالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم أي إس” وفقاً لـ” تداول”، إنه تمت ترسية المشروع مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (SIRC).

وأوضحت الشركة أن المشروع يستهدف بناء منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة، وتمكين شركة سيل من المراقبة الفورية والإنذار المبكر لحالات التسريبات النفطية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الحلول المقدمة، تشمل استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحليل البيانات مع تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twins) وحلول الأقمار الصناعية، مع تأمين شبكة من طائرات الدرونز ومنظومة مراقبة شاملة من خلال عدة مراكز تحكم ثابتة ومتحركة تعمل على مدار الساعة لتأمين سرعة الاستجابة للفريق المختص بالتعامل مع هذه الأحداث.

ترسية مشروع مركز دعم الاستجابة للطوارئ البحرية بقيمة 188 مليون ريال

جديد المحليات
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