“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال بالرياض سيكون من 9 مساءً حتى 1 صباحاً طوال الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية في “روشن مول” بالخرج من الأحد إلى الخميس بنفس التوقيت حتى نهاية شهر رمضان.
وأضافت أن شعبتي جوازات “الصيرفي مول”، و”التحلية مول” بجدة ستستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس من 9 مساء حتى 1 صباحاً حتى نهاية شهر رمضان.
وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان سيكون من الأحد إلى الخميس من 10 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 2:30 مساءً خلال أيام العيد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الخدمة في إدارات الجوازات خلال أيام إجازة عيد الفطر ستكون للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية “أبشر، وأبشر أعمال، ومقيم”، ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق التنفيذ بمراسلة الجوازات عبر خدمة “تواصل” في “أبشر”.