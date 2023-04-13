تعد أحجار “المرمر الثمانية” الموجودة بجوار باب الكعبة المشرفة من أندر أنواع الأحجار وأغلاها.
وبيّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عمر تلك الأحجار أكثر من 800 عام، وقد وُضعت في الموضع الذي صلى فيه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فُرضت الصلاة تعليماً لمواقيتها.
ونشرت الرئاسة عبر حسابها بـ”تويتر” صوراً لأحجار “المَرمَر” الموجودة على يمين باب الكعبة على الشاذروان، وتمتاز بلونها البني المائل للصفرة.
يُشار إلى أن تلك القطع هي من هدايا الخليفة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام عند قيامه بترميم صحن المطاف عام 631هـ، حيث وُجد هذا التاريخ مكتوباً تحت حجر أزرق اللون تحت إحدى قطع المرمر النادرة.
وفق “أخبار 24”.