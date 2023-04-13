المملكة ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر والتي أُعلِن عنها أمس عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية الثاني، الذي عُقد بالرياض.
ونوهت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتُسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.
وكانت الدولتان أعلنتا أمس الأربعاء إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدتين أن الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية. وفق “أخبار 24”.