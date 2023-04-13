“الحج والعمرة” تتعاون مع “سبل” لتنسيق خدمات نقل أمتعة الحجاج

وقعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس) اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي “سبل”؛ لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتنسيق خدمات نقل الأمتعة خلال موسم حج 1444هـ.
وتضمنت الاتفاقية توظيف الطرفين خبراتهما وإمكانياتهما في تحقيق المصلحة المشتركة، وتنسيق الأدوار في ما يتعلق بالحجاج والمعتمرين، ووضع إطار عام للأعمال والأنشطة والمهمات المشتركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتركيز على مجالات التوعية والإرشاد، وخدمات النقل وغيرها.
ووقّع الاتفاقيةَ من جانب الوزارة، نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح المشاط، ومن جانب “سبل”، رئيس المؤسسة المهندس آنف أبانمي.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد وقعت مؤخراً، عدداً من الاتفاقيات، مع جهات وهيئات حكومية وخاصة، لإنجاح موسم العمرة، وموسم الحج المقبل، والذي ستعود فيه أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
ويعمل البريد السعودي “سبل” على توفير مختلف المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.