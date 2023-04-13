“الجزائية المتخصصة” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عادل معكفي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي “يمني الجنسية”، رخصة الإقامة رقم (4156926158)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، فإنه تم تحديد موعد بديل له.
وأشارت المحكمة إلى أن الموعد البديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم هو يوم الأحد الموافق 10/ 10 / 1444هـ، الساعة 8:15 صباحاً.
وطالبت المحكمة المدعى عليه بالحضور في الموعد المحدد، وفي حال تخلفه ستحكم في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهـاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.