نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجزائية المتخصصة” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عادل معكفي
13/04/2023   10:14 م

“الجزائية المتخصصة” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عادل معكفي

+ = -
521

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي “يمني الجنسية”، رخصة الإقامة رقم (4156926158)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، فإنه تم تحديد موعد بديل له.

وأشارت المحكمة إلى أن الموعد البديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم هو يوم الأحد الموافق 10/ 10 / 1444هـ، الساعة 8:15 صباحاً.

وطالبت المحكمة المدعى عليه بالحضور في الموعد المحدد، وفي حال تخلفه ستحكم في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهـاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“الجزائية المتخصصة” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عادل معكفي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258404.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.