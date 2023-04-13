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جديد المحليات > “الصحة”: 6 فيتامينات يمكن الحصول عليها من “التمر”
13/04/2023   10:14 م

“الصحة”: 6 فيتامينات يمكن الحصول عليها من “التمر”

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قالت وزارة الصحة إنه يمكن الحصول على الماغنسيوم، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين ب (6) من التمر.

وأوضحت الوزارة أن الماغنسيوم يعزز صحة الأعصاب وتكوين البروتين والعظام وضبط مستوى السكر والضغط في الدم، والكالسيوم لصحة العظام والأسنان وانقباض العضلات والقلب والأعصاب، بينما يحافظ البوتاسيوم على المستويات الطبيعية للسوائل داخل الخلايا.

وأضافت أن التمر يحتوي أيضاً على فيتامين ب (6) الذي يقوي صحة الجهاز العصبي والمناعي، ويعزز نمو الدماغ، وحمض الفوليك لتحسين وظائف الخلايا بشكل صحي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وأخيراً الحديد لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين وهرمون النمو.

ونوهت إلى أن السعرات الحرارية الموجودة في التمر تختلف بحسب نوع التمور، وتتراوح ما بين 20-80 سعرة حرارية للتمرة الواحدة.

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وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 6 فيتامينات يمكن الحصول عليها من “التمر”

جديد المحليات
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