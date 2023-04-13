“أمانة جدة”: إنجاز 57% من مشروع حلول الأمطار لطريق الملك فيصل

قالت أمانة جدة، اليوم (الخميس)، إنه تم إنجاز 57% من أعمال مشروع حلول الأمطار لطريق الملك فيصل، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 86 مليون ريال، ومدة تنفيذه تصل إلى 24 شهراً.
وأوضحت الأمانة، أن حلول الأمطار لطريق الملك فيصل ستشتمل على منظومة من تصريف المياه للطريق الذي يمر في أحياء أبحر الشمالية والشراع، وإنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى نحو 13 ألف كلم مزودة بـ 97 منهولاً و62 مصيدة لتصريف الأمطار.
وأشارت إلى أن طريق الملك فيصل يعد الشريان الرئيس للمرور المحلي الذي يخدم أحياء أبحر الشمالية والشراع والياقوت، إضافة إلى الصواري والزمرد. وفق “أخبار 24”.
وشهد المسار، حالات تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية، في حين تتصف المناطق المستهدفة بهذا المشروع بأنها مناطق تطوير واعدة بمشروعات حيوية مما يتطلب تنفيذ حلول دائمة وتوفير بنية تحتية للأمطار تسهم في تحسين مستوى الخدمات للسكان.