يعد مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة المكرمة، مركزا مهماً يقدم خدمات الطوارئ للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، بأعلى التقنيات والمعايير العالمية وبلغات مختلفة للقادمين من أنحاء العالم.
وأوضح متحدث مركز 911 في منطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله بغدادي لـ”أخبار 24″ أن المركز يتلقى البلاغات ويقدم خدمات تقنية تسهم في سرعة الاستجابة وتساعد بقية الأجهزة الأمنية على مباشرة الحالات في وقت قياسي لـ17 محافظة والمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.
وأضاف أن من أبرز الخدمات التقنية شاشات الرسوم البيانية الموضحة للبلاغات الأمنية أو المرورية والحرائق وغيرها، إضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية في شكل خرائط للتحليل المكاني تساعد متخذي القرار في عملهم.
كما يقدم المركز خدمات الطوارئ على مدار الساعة، حيث يستجيب العاملون به لجميع المكالمات الواردة بشكل سريع وفعال، وفق أحدث الأنظمة والتجهيزات التقنية.
مركز “911”.. عين “#مكة” الأمنية بأعلى التقنيات والمعايير العالمية
تصوير: نشمي القحطانيhttps://t.co/e3CYLw9AGH pic.twitter.com/GsVyE6Xr9u
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 13, 2023