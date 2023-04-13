“النيابة”: السجن عاماً وغرامة 10 آلاف لمن يحصل على معاش “ضماني” دون حق

قالت النيابة العامة: إن كل مَن يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عام، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، إضافة إلى إعادة ما تم صرفه دون استحقاق.
ويستهدف الضمان الاجتماعي إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت مؤخراً البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت أنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.
وتحرص الوزارة على تحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع ضِمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، حيث يشتمل تطبيق الوزارة على خدمات عديدة لتمكين قطاع التنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تسهيل إجراءات المستفيدين.
وفق “أخبار 24”.